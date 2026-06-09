Monza, caos e inciviltà nel parco cittadino: da chi abbandona animali a chi ruba alberi da frutto
Dalla raccolta abusiva dell'aglio orsino, fino ai cani senza guinzaglio: succede di tutto nel pratone dei Giardini Realidi Giuseppe Facchini
Succede davvero di tutto al parco di Monza, polmone verde da oltre 700 ettari nel complesso della Villa Reale - tra i più grandi d’Europa - realizzato a inizio 800 per volontà di Napoleone. Se ne vedono di tutti i colori: chi raccoglie abusivamente l'aglio orsino, chi ruba gli animali o chi abbandona nel laghetto le tartarughe domestiche, ma anche chi si porta via alberi da frutto