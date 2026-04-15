NEL VICENTINO

Monteviale, il sindaco cow-boy che accudisce undici mucche

L'agricoltore proprietario degli animali è stato ricoverato in ospedale e i suoi animali stanno ricevendo le cure necessarie dal primo cittadino

di Alessandro Ongarato
15 Apr 2026 - 19:05
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La mattina in Comune, il pomeriggio nella stalla ad accudire... undici mucche. È la storia che arriva da Monteviale, nel Vicentino, dove al primo cittadino del paese, Claudio Cegalini, sono stati affidati gli animali. Il motivo? Il loro proprietario è stato ricoverato in ospedale. 