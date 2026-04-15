Monteviale, il sindaco cow-boy che accudisce undici mucche
L'agricoltore proprietario degli animali è stato ricoverato in ospedale e i suoi animali stanno ricevendo le cure necessarie dal primo cittadinodi Alessandro Ongarato
La mattina in Comune, il pomeriggio nella stalla ad accudire... undici mucche. È la storia che arriva da Monteviale, nel Vicentino, dove al primo cittadino del paese, Claudio Cegalini, sono stati affidati gli animali. Il motivo? Il loro proprietario è stato ricoverato in ospedale.