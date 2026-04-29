Monteleone di Puglia, 9 candidati sindaci da ogni parte d'Italia in un paese da 900 abitanti

I settecentoquarantotto elettori di Monteleone di Puglia, paesino del Foggiano di appena 900 abitanti, nella prossima tornata elettorale dovranno esprimere la preferenza per il primo cittadino tra 9 candidati: il sindaco uscente, lo sfidante e altri 7 che si sono proposti da ogni parte d'Italia senza conoscere nulla di questa realtà. Le liste presentate contano 85 consiglieri papabili. Ma si scopre che per tanti la mira non è certo quella di governare piccola questa comunità. I candidati usufruiscono di ferie e permessi retribuiti. Il sindaco uscente protesta.