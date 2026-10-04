nel pistoiese

Montecatini Terme, la roulotte della discordia: da tre anni vive nel parcheggio, residenti esasperati

I condomini denunciano rumori"e problemi di sicurezza

di Michela Pagano
04 Ott 2026 - 19:47
01:29 
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