Toscana, nuovo sorvolo degli elicotteri antincendio sul Monte Faeta
La superficie bruciata è stimata in 800 ettari con 17 km di perimetro
Situazione ancora complicata sul monte Faeta, dopo un incendio che va avanti da ormai tre giorni. Dal pomeriggio di giovedì sono in azione sull’area diversi canadair a rotazione e gli elicotteri, che prelevano l’acqua dalle polle montate per fronteggiare l’emergenza. Dopo il sorvolo con elicottero, la situazione è più definita. La superficie bruciata è stimata in 800 ettari con 17 km di perimetro.