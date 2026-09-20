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Monte Amiata, in centinaia vanno a funghi… e scatta la "guerra"

In pochi giorni i boschi sono stati presi d'assalto

di Federica Terrana
20 Set 2026 - 21:35
01:32 
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