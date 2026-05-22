Monopoli è la città della longevità: sono oltre 19 gli ultracentenari

A Monopoli si vive bene e a lungo. A testimoniarlo sono i numeri: su una popolazione che sfiora 49mila abitanti, la città conta attualmente 19 centenari (di cui 14 donne e 5 uomini) e a fine anno potrebbero essere molti di più. Il primato assoluto di questa classifica è di Cosimo Aprile che ha toccato quota 106 anni e per l'occasione il sindaco Annese ha voluto rendergli omaggio di persona e sempre con la stessa promessa di sempre: "Ci vediamo il prossimo anno".