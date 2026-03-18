Monopattini elettrici, scatta l'obbligo di targa e assicurazione

Un adesivo rettangolare con sei caratteri: lettere e numeri collegati al codice fiscale del proprietario e non al veicolo. Dopo mesi di attesa e rinvii - era dicembre 2024 - scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Oltre al targhino, per i conducenti di questi mezzi a due ruote ci sarà un altro obbligo: l'assicurazione.