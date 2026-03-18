DAL 16 MAGGIO

Monopattini elettrici, scatta l'obbligo di targa e assicurazione

Dopo mesi di attesa, era dicembre 2024, entra in vigore dal 16 maggio prossimo l'obbligo di targa per i monopattini"

di Alessandra Rolla
18 Mar 2026 - 13:13
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Un adesivo rettangolare con sei caratteri: lettere e numeri collegati al codice fiscale del proprietario e non al veicolo. Dopo mesi di attesa e rinvii - era dicembre 2024 - scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Oltre al targhino, per i conducenti di questi mezzi a due ruote ci sarà un altro obbligo: l'assicurazione. 

monopattino