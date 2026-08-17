Mondragone, rissa in spiaggia nella notte di Ferragosto: "Ho avuto paura. È inammissibile quanto accaduto"

La spiaggia libera di Mondragone, sul litorale domizio della provincia di Caserta, si è trasformata in un teatro di violenza la notte di Ferragosto con centinaia di persone che erano lì per il tradizionale falò. Il video diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli, diventato virale sul web, immortala alle 3 di notte una rissa che ha coinvolto diverse famiglie. Alcune persone coinvolte sono rimaste ferite. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma. Cinque le persone denunciate, tra loro due donne e un minorenne. Ancora ignote le cause che hanno portato allo scoppio della rissa. "Ho visto molte persone, tra cui donne e bambini, scappare dalla spiaggia impaurite per quello che stava accadendo", ha raccontato un testimone. "Non è ammissibile quanto accaduto", ha affermato un'altra persona.