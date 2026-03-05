Spiaggia di Mondello, revocata la concessione alla società Italo Belga
Dopo 116 anni la spiaggia torna alla Regione. La società annuncia ricorso al Tar mentre i palermitani si dividonodi Federica Terrana
Dopo oltre un secolo cambia la gestione della spiaggia simbolo di Palermo. La Regione Siciliana ha revocato la concessione demaniale alla società Italo Belga, che gestiva circa 30 mila metri quadri di arenile a Mondello. Alla base della decisione presunte irregolarità e l’affidamento di lavori a un’impresa colpita da interdittiva antimafia. La società dovrà lasciare le aree ma prepara il ricorso. Nel frattempo la Regione lancerà un bando per concessioni brevi di 90 giorni per garantire i servizi balneari durante la prossima stagione estiva.