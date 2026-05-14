Monaldi, le chat che provano la menzogna
In un estratto, alla domanda del suo interlocutore, su come si fossero giustificati con i genitori del piccolo, la dottoressa scrive: "Tutto il Monaldi lo sa che abbiamo impiantato un cuore congelato e non è un eufemismo era ghiacciato"di Dario Vito
È il 23 dicembre scorso, ospedale Monaldi di Napoli. L'operazione sul piccolo Domenico è terminata. Alla madre Patrizia viene comunicato l'esito: "Il cuore che abbiamo impiantato a vostro figlio non è partito". Senza spiegare perché