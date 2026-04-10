Molise, nuova frana: evacuate 50 persone a Salcito

Una nuova emergenza frane in Molise, a Salcito, piccolo centro della provincia di Campobasso. Un movimento franoso ha interessato alcune abitazioni del centro: per garantire la sicurezza dei residenti, è stata disposta l'evacuazione precauzionale di 50 persone. Sul posto, le verifiche tecniche all'interno degli edifici coinvolti per valutare l'entità dei danni strutturali e la stabilità delle costruzioni. Un elicottero ha effettuato una ricognizione aerea sul versante colpito dal dissesto per monitorare l'evoluzione del fronte franoso.