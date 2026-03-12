Molestie e rapine in provincia di Varese, arrestati due ventenni

Rapina aggravata, lesioni personali in concorso e violenza sessuale. Con queste accuse, in riferimento a due episodi avvenuti a Gallarate (Varese) alla fine del 2025, sono stati arrestati due ventenni. Il primo risale al 7 dicembre quando gli agenti del commissariato di Gallarate sono intervenuti in stazione per soccorrere un giovane ferito al volto, colpito a pugni e calci nel sottopassaggio da un gruppo di ragazzi che ha cercato di rubargli la bicicletta. La seconda aggressione risale al 18 dicembre quando, in centro a Gallarate, una donna è stata molestata ripetutamente ed è riuscita a fuggire solo grazie all'uso dello spray al peperoncino. Un passante, che aveva tentato di intervenire in sua difesa, è stato a sua volta aggredito, rapinato e lasciato a terra ferito. Gli inquirenti sono riusciti a individuare i due ventenni grazie anche all'analisi delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze di residenti e commercianti. I due giovani si trovano ai domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, anche attraverso internet e i social network.