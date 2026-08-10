due gli arresti

Modica, disabili maltrattati in un centro diurno

Violenze fisiche ma anche verbali contro una ventina di ospiti, di ogni età. Ceffoni, calci, spinte, insulti, umiliazioni"tutto in un contesto igienico sanitario definito precario

di Massimiliano Di Dio
10 Ago 2026 - 12:39
01:21 
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A Modica quello che doveva essere un luogo di svago, durante il giorno, per molti disabili psichici e neurologici, sarebbe diventato un inferno documentato dai carabinieri del NAS di Ragusa.

Violenze fisiche ma anche verbali contro una ventina di ospiti, di ogni età, del centro diurno. Ceffoni, calci, spinte, insulti, umiliazioni.. C'era anche chi veniva forzato a mangiare, a deglutire.. Tutto in un contesto igienico sanitario definito precario.

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