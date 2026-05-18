Modena, uno chef travolto: "Mi sono ritrovato a terra con la mano nei capelli pieni di sangue"

"Non sono riuscito a dormire. Ma questo è un vizio che ho io". Non ha perso l’ironia Ermanno Muccini, 59 anni, chef modenese, ricoverato all’ospedale di Baggiovara con una commozione cerebrale e trenta giorni di prognosi. Sabato è stato uno dei primi a essere travolto nella strage di via Emilia. "Non dovevo neanche esserci" dice, “Avevo appena attraversato la via Emilia… poi ho sentito questa macchina piccolina partire a razzo, velocissima. E ho pensato: questo qui è un matto”. Il vuoto dopo l'impatto con l'auto di El Koudri: "Mi sono ritrovato con la mano nei capelli… pieni di sangue". Poi ringrazia chi gli ha dato una mano: "Tanti mi hanno aiutato. Soprattutto una coppia", ma il pensiero va anche a chi ha è rimasto invalido: "Una cosa del genere non se la meritava proprio".