Modena, torna a casa lo chef: "Penso ai meno fortunati"

È tornato a casa e finalmente sta meglio. Ermanno, lo chef di 59 anni rimasto ferito sabato pomeriggio nel centro di Modena durante la folle corsa in auto di Salim El Koudri, è stato dimesso ieri dall’ospedale di Baggiovara con una prognosi di 30 giorni per il trauma cranico riportato nell’attentato. Nel pomeriggio ha potuto riabbracciare la sua famiglia, che dopo giorni di paura tira ora un primo sospiro di sollievo.Accanto a lui ci saranno le figlie, la sorella e tutte le persone che gli sono state vicine in questi giorni drammatici.