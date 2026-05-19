Modena, quattro vite restano ancora appese a un filo

Quattro vite ancora appese al filo della speranza. Ulrike la turista tedesca di 69 anni è stata estubata ed è cosciente. Le sue condizioni però restano gravi. Originaria della Renania è ricoverata qui all'ospedale di Baggiovara insieme ad altri due feriti. Si trovava in vacanza in Italia, Modena era l'ultima tappa del viaggio di gruppo intrapreso a bordo di un pullman, come una volta. La donna con le buste dello shopping in mano stava guardando le vetrine quando è stata centrata come un birillo dall'auto di El Koudri. Le hanno amputato le gambe per salvarla. La sorella che l'ha raggiunta qui dice che ricorda tutto. A Baggiovara è ricoverata anche la signora Marta, 53 anni di origini polacche. Sebbene in condizioni gravi il suo quadro viene definito stabile dai medici. La figlia Laura di 22 anni rimane in attesa. Da Baggiovara potrebbe essere dimesso lo chef modenese Ermanno Muccini, il primo a essere investito che oggi dice, considerato tutto sono un miracolato. Stabili anche marito e moglie di 55 anni ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Lei in miglioramento lui è riuscito a comunicare con i medici. Siamo stati coinvolti e stravolti dalla tragedia ha scritto sui social una delle figlie. Oltre alle ferite visibili, quelle sul corpo, oltre ai traumi fisici, elaborare quello che è accaduto sarà l'esperienza più difficile per tutti.