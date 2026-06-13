L'episodio ripreso con i telefonini

Modena, punta la pistola a pallini al prof: "Ridammi le sigarette"

Nello stesso istituto solo otto giorni prima si era vetrificato il caso dell'"incontro di boxe" clandestino

di Davide Loreti
13 Giu 2026 - 22:01
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