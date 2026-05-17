Modena, Piantedosi: "Fatto collocabile in una situazione di disagio psichiatrico"

"Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti", però "il fatto sembra sia collocabile soprattutto in una situazione di disagio psichiatrico". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al termine di un incontro in prefettura a Modena, su quanto accaduto ieri. "Non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa", ma "per il mestiere che ci è dato di fare, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta", ha aggiunto.