Modena, mail choc all'Accademia Militare: espulso 32enne pakistano

"Ucciderò per voi neri e arabi" e "farò missioni suicide in chiesa". Sono alcune delle frasi contenute nelle mail inviate all'Accademia Militare di Modena che hanno fatto scattare un'immediata operazione di polizia. A scriverle, secondo gli investigatori, sarebbe stato un cittadino pakistano di 32 anni, irregolare sul territorio italiano, con precedenti penali e già seguito da un centro di salute mentale. La Procura di Modena ha coordinato le indagini che hanno portato alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo e al sequestro del telefono cellulare. Il 32enne è stato espulso e accompagnato all'aeroporto di Malpensa, da dove è partito con un volo diretto a Karachi, in Pakistan.

