AGGIORNAMENTI DAGLI OSPEDALI

Modena, le condizioni dei feriti

C'è chi continua a lottare la tra vita e la morte e chi, piano piano, si sta riprendendo

di Beppe Facchini
18 Mag 2026 - 12:45
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
modena