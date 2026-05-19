Modena, l'avvocato di El Koudri: "Non è terrorismo ma crisi psichiatrica" | "Aveva abbandonato l'Islam"

A pochi giorni di distanza dall'investimento che ha provocato il ferimento, anche grave, di diverse persone a Modena parla Fausto Gianelli, l'avvocato di Salim El Koudri, il presunto responsabile del fatto. Il legale del giovane ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e ha poi fatto una puntualizzazione sul contenuto delle e-mail che El Koudri avrebbe inviato nel 2021 all'università di Modena. "Fanno pensare a una radicalizzazione, all'epoca frequentava ancora la moschea, poi la abbandona. Ultimamente abbandona la fede, la famiglia si lamenta dell'abbandono della fede", precisa l'avvocato facendo intendere che quanto avvenuto non sia riconducibile a credenze religiose. "Sono tutte condotte che si spiegano con la follia di una mente dentro la quale noi non siamo entrati e in cui forse non entreremo mai, forse ci riusciranno gli psichiatri", afferma il difensore di El Koudri. Alla domanda del giornalista che lo interroga sulla possibilità di sottoporre Salim El Koudri a una perizia psichiatrica l'avvocato risponde: "Aspettiamo un attimo".