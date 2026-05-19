mentre proseguono le indagini

Modena, l'avvocato di El Koudri: "La procura ha giustamente chiesto la convalida dell'arresto"

Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip

di Davide Loreti
19 Mag 2026 - 19:09
01:35 
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