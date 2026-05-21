Modena, si indaga sui 13 fogli in arabo ritrovati a casa di El Koudri

Testi religiosi comuni, appunti personali, bozze, contatti, istruzioni operative, riferimenti ideologici, formule di giuramento, nomi, luoghi, numeri, link, wallet, date o eventuali citazioni di propaganda jihadista, ma anche la lista della spesa. I 13 fogli manoscritti in arabo trovati a casa di Salim El Koudri durante le perquisizioni dopo i fatti di sabato a Modena, sono al vaglio degli investigatori. Dovranno essere tradotti, analizzati riga per riga e incrociati con il resto del materiale sequestrato nell’abitazione.