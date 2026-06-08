durante la ricreazione

Modena, incontro clandestino di boxe a scuola, il preside a Tgcom24: "Sanzione massima"

Esclusione dagli scrutini per i due studenti coinvolti, provvedimenti in arrivo per chi assisteva e filmava

di Chiara Ottaviani
08 Giu 2026 - 12:56
01:34 
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