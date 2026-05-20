Abitano a Ravarino

Modena, il vicino di casa della famiglia El Koudri: "Brava gente"

I genitori di Salim se ne sarebbero andati dalla casa dove risiedono e dove abitava anche il figlio."

di Davide Loreti
20 Mag 2026 - 20:22
01:28 
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