Modena, Il Gip: "El Koundri voleva colpire più persone"

Salim El Koudri, il trentunenne che sabato scorso con la sua auto si è lanciato sui passanti a Modena, "voleva colpire più persone possibili". E non ci sono elementi, a oggi, per dire che il suo gesto sia stato causato da un disturbo psichico di cui soffre né per dire che fosse incapace di intendere e di volere al momento dei fatti.