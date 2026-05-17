L'aggressione di sabato pomeriggio

Modena, il film dell'orrore

Le immagini, le testimonianze, i cittadini eroi che hanno bloccato"la fuga di Salim El Koudri

di Marta Vittadini
17 Mag 2026 - 20:06
01:00 
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