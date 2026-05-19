Modena, le indagini si concentrano sul passato clinico di El Koudri

È sul passato clinico di Salim El Koudri che ora si concentrano le indagini. Gli investigatori cercano di capire ci fosse la possibilità di intercettare per tempo la sua potenziale pericolosità. Nelle prossime ore saranno ascoltati due specialisti del Centro di Salute Mentale di Castelfranco Emilia, la struttura dove il 31enne marocchino, era stato preso in carico per circa due anni.