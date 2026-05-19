Modena, El Koudri in carcere sarebbe "confuso e spaesato"

È rinchiuso in regime di isolamento, nel carcere di Modena, Salim El Koudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina che sabato a bordo della sua auto ha falciato i passanti nel centro della città emiliana ferendone otto, cinque in modo grave. Ha chiesto al suo avvocato difensore, Fausto Giannelli, delle sigarette, una bibbia e la possibilità di incontrare un sacerdote. Sarebbe confuso, spaesato, ricorderebbe solo frammenti dei fatti di sabat.Nell’interrogatorio di garanzia per confermarne il fermo, non ha risposto alle domande del gip.