Modena, per il Gip El Koudri avrebbe agito con la volontà di colpire il maggior numero possibile di persone
Alla base della decisione con cui il Gip"ha convalidato il fermo la spiccata pericolosità sociale del 31enne e la totale incapacità di controllare i propri impulsidi Chiara Ottaviani
Una spiccata pericolosità sociale e una totale incapacità di controllare i propri impulsi. Sono questi gli elementi alla base della decisione con cui il GIP del Tribunale di Modena ha convalidato il fermo del 31enne Salim El Koudri, arrestato sabato scorso e ora detenuto in isolamento e controllato a vista perché non compia gesti autolesionistici. Secondo il giudice, l’uomo avrebbe agito con la volontà di colpire il maggior numero possibile di persone, mantenendo sempre la piena capacità di intendere e di volere.