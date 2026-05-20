Modena, per il Gip El Koudri avrebbe agito con la volontà di colpire il maggior numero possibile di persone

Una spiccata pericolosità sociale e una totale incapacità di controllare i propri impulsi. Sono questi gli elementi alla base della decisione con cui il GIP del Tribunale di Modena ha convalidato il fermo del 31enne Salim El Koudri, arrestato sabato scorso e ora detenuto in isolamento e controllato a vista perché non compia gesti autolesionistici. Secondo il giudice, l’uomo avrebbe agito con la volontà di colpire il maggior numero possibile di persone, mantenendo sempre la piena capacità di intendere e di volere.