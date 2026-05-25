Modena, El Koudri avrebbe effettuato ricerche su attentati commessi in Europa

Nelle ultime settimane Salim El Koudri aveva effettuato ricerche online su attentati commessi in Europa. Sarebbe questo uno dei primi esiti delle indagini sui dispositivi del 31enne italiano di origini marocchine, ma residente a Ravarino, che il 16 maggio ha travolto 8 persone in centro a Modena. Al momento non risulta abbia scaricato video violenti. Ma El Koudri avrebbe visionato informazioni su altre stragi, si pensi alla strage di Berlino Ai mercatini di natale nel 2016. O di Nizza, lo stesso anno in estate. Attentati compiuti con lo stesso schema di Modena, l’auto lanciata sulla folla ad alta velocità, con una traiettoria a zig zag per colpire più persone possibili.