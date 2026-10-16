A Mirandola

Modena, coppia legata e decapitata in casa: fermato il figlio della donna

A dare l'allarme ai vigili del fuoco una vicina di casa preoccupata nel non vedere i coniugi da un po' di tempo."

di Roberta Fiorentini
16 Ott 2026 - 12:54
01:25 
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