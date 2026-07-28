Modena, catturato il lucertolone che vagava nel parco

L' immagine di questo rettile misterioso cosi raro e dalla parvenza a dir poco preistorica che vaga liberamenmte tra vie e campagne, è girata per giorni sui social di Nonàntola nel modenese, allarmando i residenti. prima scambiato per una iguana, Tutti si chiedevano a che specie appartenesse ma, soprattutto, chi l’avesse abbandonato.

Eccolo in tutta la sua imponenza: è un esemplare di tegu argentino rosso, un lucertolone esotico originario del sud america, 80 cm di lunghezza e 3 chili di peso. Un aspetto che può incutere timore, in realtà una specie docile con l'uomo.