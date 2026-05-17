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Chi è Salim El Koudri: la laurea in economia, le cure psichiatriche, una vita solitaria

Il 31enne italiano di origini marocchine non aveva precedenti e le autorità escludono un suo legame con gli ambienti dell'islam radicale

17 Mag 2026 - 12:51
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