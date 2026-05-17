Modena, come stanno i feriti travolti dall'auto in corsa

Lotta tra la vita e la morte una donna di 55 anni, fra i 5 feriti ancora ricoverati, curata all'ospedale Maggiore di Bologna insieme al marito, coetaneo. I coniugi - italiani - sono entrambi in rianimazione, le loro condizioni sono molto serie ma stabili. Lei ha riportato diversi traumi. Tre, invece, le persone ricoverate nell'ospedale modenese di Baggiovara: 2 donne gravi, una è quella a cui Samil El Koudri ha tranciato le gambe schiacciandola con l'auto contro la vetrina di un negozio. E' il bilancio del drammatico sabato pomeriggio vissuto ieri nel cuore dell'Emilia, dove il 31enne di origini marocchine Salim El Koudri si è lanciato sulla folla a bordo di un'auto a tutta velocità.