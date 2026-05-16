IN UNA VIA DEL CENTRO

Modena, 31ene alla guida di un'auto falcia sette passanti: fermato

Il guidatore si chiama Salim El Koudri: nato e cresciuto a Seriate (Bergamo),"ha origini marocchine

di Paola Miglio
16 Mag 2026 - 22:45
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