Mirella e Fiorella, le super nonne di Antignano che tengono pulito il loro quartiere

Mirella e Fiorella sono le due super nonne di 84 e 86 anni di Antignano (Livorno) che con grande pazienza tengono pulito il quartiere: ogni giorno prendono scopa e paletta e tolgono cartacce, bottiglie e lattine di birra, pacchetti di sigarette e mozziconi dalla piazza. "È l'unica piazzetta dove possono stare gli anziani, non viene mai pulita e allora ci pensiamo noi", dicono le due anziane. Che con un'azione semplice e premurosa cancellano il degrado quotidiano. Poi l'appello "con la speranza che qualcuno si faccia avanti per darci una mano".