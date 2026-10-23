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Mirandola (Modena), ragazzine circondano una 14enne e la picchiano a sangue

Le tre aguzzine sono state identificate, una avrebbe solo 13 anni

di Alessandra Rolla
23 Ott 2026 - 12:56
01:39 
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