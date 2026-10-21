L'interrogatorio

Minicar, parlano i due ragazzi: "Su TikTok fanno così, ma nessuno si fa male"

Davanti al pm della Procura minorile di Roma hanno ammesso 4 episodi su 6

di Luca Amodio
21 Ott 2026 - 13:19
01:17 
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