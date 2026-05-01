Milano, vigilante estrae la pistola per difendere delle ragazze dai malviventi: "Vivo profondo sconforto"

Rischia di essere licenziato per aver fatto il suo lavoro. Ilario Esposito, guardia giurata 52enne, che da 3 anni lavora per Atm - l'azienda trasporti milanese - è stato sospeso e ora teme di perdere per sempre l'impiego per avere difeso alcune ragazze nella stazione della metro di Cadorna. Durante una ronda con un collega, è intervenuto estraendo la pistola, dopo che un gruppo di delinquenti aveva accerchiato le giovani e le aveva minacciate con delle bottiglie di vetro. "Ho estratto l'arma senza mai puntarla. Sempre con la canna verso il basso. Quando hanno abbassato le bottiglie io ho rimesso via la pistola", ha raccontato.