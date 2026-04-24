Milano, via Paolo Sarpi: opere d'arte con rifiuti contro il degrado

La "Canestra di frutta" del Caravaggio accostata a un cestino colmo di rifiuti. Un paragone forte, forse irriverente, ma questa mostra di arte involontaria, tra rifiuti e opere d'arte, è l’ultimo modo scelto dai residenti di via Paolo Sarpi, nel cuore della Chinatown milanese, per tentare di farsi ascoltare. Street food, tavolini abusivi e spazzatura disseminata in varie zone del quartiere: chi vive qui dice di essere stanco di degrado e disordine e chiede al Comune interventi concreti, controlli e sanzioni, contro l’inciviltà.