Milano, la moschea da 700 mq che fa discutere | L'Università fa il progetto
Un progetto da tre"milioni di euro, quello"tra via Esterle e via Padova, contestato dai residenti e ancora in attesa del via libera dal Comunedi Rossella Ivone
La moschea tra via Esterle e via Padova, zona est di Milano, continua a far discutere. I cittadini temono che la struttura possa peggiorare le condizioni di degrado della zona. Ad alimentare ulteriormente la polemica il fatto che per la realizzazione del progetto sono stati coinvolti gli studenti del Politenico di Milano.