I cittadini temono peggioramento delle condizioni

Milano, la moschea da 700 mq che fa discutere | L'Università fa il progetto

Un progetto da tre"milioni di euro, quello"tra via Esterle e via Padova, contestato dai residenti e ancora in attesa del via libera dal Comune

di Rossella Ivone
05 Nov 2026 - 22:27
01:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

La moschea tra via Esterle e via Padova, zona est di Milano, continua a far discutere. I cittadini temono che la struttura possa peggiorare le condizioni di degrado della zona. Ad alimentare ulteriormente la polemica il fatto che per la realizzazione del progetto sono stati coinvolti gli studenti del Politenico di Milano.

moschea
milano
video evidenza