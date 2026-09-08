Milano, venti effrazioni in due mesi per una catena di lavanderia: a compierle è sempre lo stesso ladro

Venti colpi da inizio luglio ad oggi. A Milano, una catena di lavanderie a gettoni è finita nel mirino di un malvivente, sempre lo stesso, arrestato già due volte ma ancora a piede libero. Il titolare, Antonio Magni: "Purtroppo la magistratura l’ha rimesso fuori, la prima con obbligo di firma che ovviamente non ha rispettato la e la seconda col divieto di dimora a Milano , ma il giorno dopo è già venuto a trovarci di nuovo". Oltre 15mila euro di danni e oltre 2.500 euro portati via da quattro dei loro otto negozi.