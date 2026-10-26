Milano, vandalizzato di nuovo il murale di Franco Baresi

Ancora un atto vandalico contro il murale dedicato a Franco Baresi, in piazza Gino Valle, davanti a Casa Milan. Questa volta la vernice nera ha cancellato la fascia da capitano, lo stemma rossonero sui pantaloncini e la Coppa dei Campioni sollevata dall'ex difensore. L'opera era già stata deturpata il 27 settembre con uno spray rosso e successivamente ricreata dallo street artist Luca Rosada, in arte Lucas Street Art. La nuova versione, più grande e con Baresi sorridente, era stata inaugurata soltanto il 10 ottobre.