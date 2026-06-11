Milano, uccide il padre e gli dà fuoco: arrestato 47enne, alle spalle un altro omicidio

Colpisce il padre lo cosparge di liquido infiammabile e dà fuoco alla casa. Un uomo di 47 anni è stato fermato dai carabinieri a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. L'omicidio è stato scoperto dai militari in mattinata prima dell'alba, durante il pattugliamento delle strade cittadine. Percorrendo Via Casati, i militari hanno notato delle fiamme alla finestra di questo palazzo e sono intervenuti in attesa dei pompieri. Un uomo di 73 anni era stato colpito con un oggetto contundente, forse un martello, e poi bruciato vivo. La ricostruzione dei fatti è emersa pian piano. Il figlio della vittima, italiano 47 anni, con disturbi psichiatrici e precedenti penali, era rimasto nei paraggi. È stato fermato. Si trova ora in un ospedale, piantonato dai carabinieri nel reparto psichiatrico.

