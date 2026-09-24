Milano, tutti in coda per colpa di un trapper: tangenziale in tilt per riprendere un video musicale

La tangenziale Milano-Meda, una delle principali arterie del capoluogo lombardo, completamente bloccata. E no, non centrano incidenti, lavori o problemi simili, questa volta a bloccare gli automobilisti per oltre un'ora è stato il trapper italo-marocchino Omar Ramo, assieme a Braton 351 e Dariè Baby. I tre, aiutati da vari amici che a bordo di scooter hanno bloccato la strada a tutte le auto, hanno usato la Milano-Meda per registrare il videoclip di una loro canzone. Una volta terminate le riprese, senza autorizzazione, si sono dileguati e le volanti della polizia, intervenute tra le 18 e 19:30, hanno trovato solo le auto che defluivano.