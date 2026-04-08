Milano, truffa sventata in diretta: salvata un'anziana e arrestato un 32enne

Lo scorso giovedì 2 aprile, un 32enne di origini ucraine, incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Milano per truffa aggravata in concorso. La vittima, un'anziana di 83 anni residente in corso Buenos Aires. Il tutto è iniziato martedì 31 marzo, quando la donna ha segnalato al 112 di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si sarebbe presentato come appartenente alle forze dell'ordine. Il 32enne le avrebbe chiesto di esaminare dei gioielli di sua proprietà per un presunto risarcimento legato a una denuncia presentata nei suoi confronti. Qui l'intervento degli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che si sono appostati a casa della donna. Una seconda telefonata è arrivata il giorno seguente, in cui all'anziana sarebbero state spiegate le modalità di consegna dei gioielli, dal valore di alcune centinaia di migliaia di euro, e di dieci mila euro in contanti. Infine, nel pomeriggio di giovedì 2 aprile, l'83enne ha ricevuto una terza telefonata da un presunto militare della guardia di finanza, che si sarebbe presentato alla sua porta. Al suo arrivo, la donna gli ha consegnato quanto richiesto, ma gli agenti sono usciti allo scoperto bloccandolo. Si ipotizza che l'uomo abbia agito collaborando con almeno un complice.