Milano: trattori bloccano il traffico intorno alla stazione centrale

A Milano i trattori bloccano il trattato di libero scambio con il Mercosur. I mezzi agricoli con le bandiere tricolori sono arrivati a decine in piazza Duca d'Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, scaricando anche balle di fieno e suonando i clacson. La mobilitazione è stata indetta da Coapi e Riscatto agricolo Lombardia contro la firma del trattato che "favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani". Gli agricoltori chiedono di avere "un Prezzo giusto per i produttori e i consumatori con nome, controlli efficaci e certi contro il trust e la speculazione".