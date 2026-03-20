Milano, tram deragliato: il conducente sarebbe stato al telefono pochi secondi prima dello schianto

Ci sarebbe stata una telefonata durata diversi minuti e terminata solamente dodici secondi prima dello schianto. L'autista del tram che lo scorso 27 febbraio è deragliato in centro a Milano, causando due morti e oltre 50 feriti, sarebbe rimasto al cellulare per quasi quattro minuti. Gli inquirenti stanno cercando di collocare esattamente la conversazione telefonica nel corso di quella giornata. E' quanto emerge dalle indagini condotte dalla polizia locale di Milano. Al telefono il tranviere avrebbe parlato con il collega a cui aveva dato il cambio neanche un'ora prima: al centro del dialogo la ferita che avrebbe riportato in Stazione Centrale nel posizionare una pedana per la discesa di un passeggero disabile.